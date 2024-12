Montecorice, la minoranza alza la polemica: “Un altro Natale senza luminarie”

“Un altro Natale senza luminarie, solamente 7 alberi noleggiati”. È questa l’accusa mossa dalla minoranza di Montecorice, guidata da i consiglieri Ivan Chiariello e Caterina Pollaro. La polemica è rivolta all’Amministrazione Comunale con la quale si polemizza per via anche delle poche iniziative sul territorio in questo periodo natalizio.

“Nessuna proposta di rilievo”

“Da troppo tempo, chi visita il nostro Comune durante le festività trova poco o nulla che richiami la magia del Natale: niente illuminazioni nelle frazioni e nessuna proposta di rilievo promossa dall’amministrazione. L’unica iniziativa del Comune è il noleggio di 7 alberi di Natale, da collocare nelle piazze adiacenti alle chiese. Dobbiamo, ancora una volta, affidarci alla generosità di associazioni, parrocchie, cittadini, che con impegno e passione si faranno carico di organizzare gli eventi”, tuona la minoranza.

L’attenzione si sposta sulle casse comunali

“Abbiamo raggiunto 4 milioni di euro di spese correnti, una vergogna per un comune così piccolo!

Per correre ai ripari, l’amministrazione ha sommerso i cittadini di accertamenti IMU per gli anni 2020-2021. Siamo allo sfascio. L’IMU è alla massima aliquota, così come l’IRPEF, e ci aspettiamo presto un aumento anche della TARI”, sottolineano i consiglieri.