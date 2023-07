Montecorice: entro settembre tutte le frazioni del Comune avranno la propria casa dell’acqua

Continua l’investimento da parte del Comune di Montecorice, con a capo il sindaco, Flavio Meola, per accrescere e migliorare i servizi lungo tutto il territorio cilentano.

Dopo l’introduzione della prima casetta dell’acqua nella frazione di Agnone Cilento di circa un mese fa, un’altra casetta è stata posizionata in località Cosentini.

Entro settembre, ogni frazione ne avrà una a disposizione per cittadini e turisti.

Nello specifico le case dell’acqua erogano acqua già microfiltrata e refrigerata.

Casa dell’acqua a Montecorice

Si tratta di piccole casette in legno caratterizzate, però, da impianti tecnologici di ultimissima generazione. Esse, infatti, permetteranno di servirsi di acqua già microfiltrata e refrigerata, con la possibilità di sceglierne la tipologia, tra naturale e gassata. Dopo il necessario collaudo, saranno diverse le postazioni presenti in tutto il Comune che entreranno in funzione a pieno regime in tempi ristretti.

Queste casette garantiranno un’acqua sempre salutare e di qualità a tutti i cittadini della zona.

Le parole del Sindaco

Ad annunciare l’installazione di altre casette, è stato lo stesso Sindaco del Comune di Montecorice, Flavio Meola, che ha dichiarato: “Dopo quella già attiva ad Agnone , la casa dell’acqua sarà attivata e funzionante da sabato anche a Cosentini , centro Assunta. Per settembre ogni frazione ne avrà una“