Montano Antilia, arrivano fondi per 1,2 milioni di euro

Montano Antilia, intercettati fondi PNRR per risolvere il dissesto idrogeologico nel comune montano. Intervista di Raffaella Giaccio al sindaco Luciano Trivelli pronto in cartella.

Il comune di Montano Antilia ha intercettato 1 milione e 200 mila euro di fondi PNRR per la risoluzione di alcuni problemi legati al dissesto idrogeologico nella frazione Abatemarco. Un intervento importante in vista della stagione invernale alle porte.