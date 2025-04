“Montagne di domande”: il Cilento svelato agli occhi dei bambini

Un inedito progetto editoriale si propone di avvicinare i bambini alle ricchezze naturali e culturali del Cilento attraverso un approccio originale e coinvolgente. Intitolato “Montagne di domande”, il libro nasce dall’osservazione dei passi curiosi dei più piccoli che si avventurano tra le vette e le valli del territorio.

Il Cilento come scenario di scoperta

Il volume trasforma il paesaggio del Cilento in un grande libro aperto, dove ogni montagna, ogni sentiero e ogni borgo diventano spunti per interrogativi stimolanti. L’obiettivo è quello di alimentare la naturale curiosità dei bambini, incoraggiandoli a esplorare l’ambiente circostante con occhi nuovi e a porsi domande sul mondo che li circonda.

Un approccio didattico innovativo

“Montagne di domande” non si configura come una tradizionale guida turistica, ma come uno strumento didattico innovativo. Attraverso quesiti semplici ma profondi, il libro invita i bambini a riflettere sulla natura, la storia e le tradizioni del Cilento. Il formato e il linguaggio adottati mirano a rendere l’apprendimento un’esperienza ludica e interattiva.

Valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità

Il progetto editoriale rappresenta anche un’importante iniziativa di valorizzazione del territorio del Cilento. Evidenziando le sue peculiarità naturalistiche, storiche e culturali, il libro mira a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della sua tutela e della sua conoscenza. “Montagne di domande” si presenta come un invito a scoprire e amare il Cilento fin dalla tenera età.