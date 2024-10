Moio della Civitella, 50mila euro per l’efficientamento energetico dell’edificio scolastico

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, è risultato beneficiario anche per l’annualità 2024 di un contributo del Ministero dell’Interno di complessivi € 50.000,00 ; l’Ente intende destinare le risorse per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico della pubblica illuminazione con realizzazione centrale fotovoltaica su edificio in C.So Garibaldi – scuola nuova.

Le risorse

Il Decreto del 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni del Ministero dell’Interno assegna ai comuni per l’anno 2020 e per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile.

Gli stanziamenti previsti dal Ministero dell’Interno sono vincolati nell’uso. Nello specifico: efficientamento energetico (sia della pubblica illuminazione che degli immobili o installazione di impianti da fonti rinnovabili) o sviluppo territoriale sostenibile (adeguamento di edifici pubblici e abbattimento di barriere).

Maggiori i risparmi energetici

Il Comune intende quindi attuare interventi di efficientamento energetico con l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici sugli edifici scolastici; operare un efficientamento energetico vuol dire intervenire per limitare gli sprechi di energia o migliorare il rendimento dei sistemi.

A ciò si arriva ad esempio installando forme di energia pulita, opere di coibentazione, sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a led, o installando nuovi impianti che aumentino l’efficienza o attraverso la sostituzione degli infissi.