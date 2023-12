Minaccia di morte la moglie: arrestato 47enne ad Eboli

lI 14 dicembre scorso, a Santa Cecilia di Eboli, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare personale in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta di questa Procura, nei confronti di un 47enne di origini romene, il quale già sottoposto ala misura cautelare degli arresti domiciliari per “maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona”, avrebbe continuato nelle attività delittuose, minacciando di morte l’ex moglie.

Il provvedimento

lI provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.