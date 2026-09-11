Migranti, sbarco nella notte a Salerno: accolti 75 migranti a bordo della Ocean Viking

Tra le prime persone a scendere dalla nave ci sono una donna con una bambina di pochi mesi in braccio e, al suo fianco, un altro bambino piccolo che le tiene la mano. È una delle immagini emblematiche dello sbarco della Ocean Viking, attraccata poco prima dell’una di notte al porto di Salerno con 75 persone a bordo. Si tratta del 44° sbarco coordinato dalla Prefettura nello scalo salernitano. Tra i migranti messi in salvo si contano 33 minori non accompagnati — uno dei dati più alti registrati negli ultimi interventi — oltre ad altri bambini giunti insieme ad almeno un familiare.

I soccorsi nel Mediterraneo centrale e i trasferimenti d’emergenza

I migranti sono stati soccorsi nel corso di tre distinti interventi nel Mediterraneo centrale, considerata una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Inizialmente le persone tratta in salvo erano 78: durante la navigazione, tuttavia, una donna con i suoi due figli — uno di pochi mesi e l’altro nato da pochissimi giorni — è stata fatta sbarcare d’urgenza a Siracusa per motivi medici. I 75 naufraghi giunti a Salerno, in gran parte provenienti da Somalia, Eritrea, Sud Sudan e Siria, sono apparsi visibilmente provati dopo giorni trascorregutiti in mare, esposti a sole e calore con scarse riserve di cibo e acqua. Diversi passeggeri presentavano ustioni e condizioni di forte fragilità.

Procedure di accoglienza al Molo Manfredi e tutele per i minori

Subito dopo l’attracco al Molo Manfredi sono avviate le operazioni di identificazione e fotosegnalamento, coordinate dalla Questura e dalle forze dell’ordine. Massimo rilievo è stato dato ai controlli sanitari e alla valutazione delle vulnerabilità fisiche e psicologiche, con il supporto dei mediatori culturali. Per la città si tratta del secondo sbarco dopo quello di fine luglio, il primo svolto sotto l’applicazione delle nuove e più stringenti normative europee in materia di migrazione e asilo. Per i 33 minori non accompagnati sono scattate le procedure di tutela legale: saranno presi in carico dal Comune di Salerno per poi essere trasferiti in strutture specializzate fuori provincia, mentre per gli adulti verranno individuate le destinazioni nei diversi centri di accoglienza del territorio.