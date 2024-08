Migliorare la sicurezza di casa, alcuni utili suggerimenti da seguire

Spesso e volentieri può capitare di non sentirsi completamente sicuri all’interno delle mura della propria abitazione. Aumentare la sicurezza in casa è, ad ogni modo, sempre possibile, dal momento che ci sono tante soluzioni per raggiungere l’obiettivo e, ovviamente, per scoraggiare qualsiasi tentativo di furto. Ad esempio, si può pensare all’installazione di un sistema di videocamere, piuttosto che alla sostituzione della porta, nel caso non sia blindata, ma anche a sistemare l’illuminazione degli spazi esterni, nel caso in cui si avesse a disposizione un giardino piuttosto che un terrazzo.

La scelta della porta blindata

È chiaro che intervenire sulla porta di casa è un ottimo primo passo per incrementare la sicurezza della propria casa. La porta blindata è ormai una scelta obbligata, nel senso che rappresenta il livello minimo di sicurezza contro possibili intrusioni da parte di ladri e malviventi in casa. Si tratta di un elemento fondamentale e che, chiaramente, con il passare del tempo non deve in alcun modo perdere le sue peculiarità dal punto di vista funzionale. Al contempo, nel corso degli ultimi anni, sono stati fatti passi in avanti importanti anche a livello di estetica, con tanti modelli di porte blindate che ormai si adattano a qualsiasi ambiente e stile, come dimostrano le porte blindate di Bricoshop24.

Le porte blindate, aldilà della resistenza rispetto a possibili tentativi di effrazione da parte dei malintenzionati, devono essere in grado di inserirsi alla perfezione in un ambiente stilistico preciso, integrandosi in un ambiente dove l’estetica è già ben delineata. Al giorno d’oggi, poi, una porta blindata deve essere assolutamente in grado di garantire elevate prestazioni anche dal punto di vista dell’isolamento acustico e sotto il profilo dell’isolamento termico, in maniera tale da incidere positivamente sui consumi, così come deve garantire un’ottima tenuta rispetto alle intemperie.

L’illuminazione degli spazi

Un altro aspetto molto interessante riguarda gli spazi esterni, su cui si può e si deve intervenire per migliorare la sicurezza domestica. Ad esempio, torna utile pensare all’installazione di luci dotate di sensori di movimento, che andrebbero collocate nei pressi degli ingressi, così come sui vialetti e sulle zone che rimangono più buie e nascoste. Le luci a led, in tal senso, rappresentano la soluzione migliore, soprattutto in termini di luminosità e di risparmio energetico. Va prestata molta attenzione anche alle recinzioni in ferro battuto, piuttosto che in acciaio, che possono rappresentare un ulteriore importante deterrente contro furti e malintenzionati.

Accessori secondari? Alcuni possono essere più che utili

Tra i vari sistemi che possono tornare utili per incrementare la sicurezza della propria abitazione, è interessante tenere in considerazione gli accessori secondari. È vero che i ladri, in tanti casi, riescono ad accedere alla casa non solamente dalle porte, ma anche dalle finestre. Ed è chiaro, di conseguenza, che la sicurezza degli infissi può fare la differenza.

In questo caso, si può pensare all’installazione di apposite grate. Un investimento molto interessante, anche per via del fatto che, al giorno d’oggi, ci sono così tanti modelli di grate che c’è solo l’imbarazzo della scelta. Le caratteristiche che balzano più all’occhio degli attuali modelli di grate riguardano il design, sicuramente all’avanguardia e molto moderno. Ad ogni modo, ce ne sono davvero di tutte le tipologie e stili, al punto tale che risulta piuttosto semplice trovare la soluzione più adeguata alla facciata dell’edificio in cui è collocata l’abitazione.

Occhio al tipo di apertura degli infissi

Un altro aspetto da tenere in considerazione è sicuramente quello legato agli infissi. Prestare attenzione all’apertura degli infissi consente di aumentare la sicurezza contro i potenziali furti. Un infisso fisso, infatti, denota un livello di sicurezza decisamente maggiore in confronto a un infisso che può contare su un’anta apribile, ovviamente alle stesse condizioni in termini di telaio, vetro e fissaggio. Il medesimo discorso può essere fatto anche in riferimento agli infissi che hanno un’anta apribile, che garantiscono un livello di sicurezza certamente maggiore.

La valutazione sugli interventi va fatta in base alle priorità

È chiaro che adottare le soluzioni più adatte a volte può richiedere tempo e soprattutto investimenti che non possono essere attuati nel giro di pochi giorni. Di conseguenza, si dovrà fare una prima scelta in base al budget che si ha a disposizione. È chiaro che, per poter addivenire ad una vera e propria scala di priorità negli interventi da fare per aumentare la sicurezza della propria casa, è necessario cercare di individuare i punti deboli più evidenti, per poi man mano organizzare e programmare interventi di “contorno”.

Ad esempio, un primo passo verosimile potrebbe essere quello di intervenire sui serramenti, acquistandone di qualità, piuttosto che provvedere all’installazione di un sistema di allarme, oppure si può pensare di mettere mano al sistema di illuminazione, cercando di migliorarlo il più possibile. Si tratta di strumenti che hanno un ruolo importante in ottica di prevenzione contro i furti e se sommati a un efficace sistema di videosorveglianza, diventano ancora più efficaci.