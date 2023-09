Migliorano le condizioni del giovane cacciatore di Sala Consilina ferito, i dettagli della vicenda

Emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto domenica mattina durante il quale un giovane cacciatore di Sala Consilina è rimasto ferito. Il colpo che l’ha ferito è partito dall’arma di un suo amico, in modo accidentale, mentre i due stavano camminando insieme, quando nel tentativo di saltare un fosso l’arma ha esploso il colpo che ha ferito il 19enne ad una gamba. Immediatamente gli altri cacciatori si sono prodigati per aiutare il loro amico ferito ed hanno allertato i sanitari del 118.

I soccorsi

Questi ultimi una volta giunti sul posto, in località Macerrina ad Atena Lucana, lo hanno stabilizzato e poi trasportato all’ospedale di Polla. Qui dopo le prime cure è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

Il ragazzo non è in pericolo di vita

Le condizioni del 19enne sono migliorate e fortunatamente non versa in pericolo di vita. Peraltro tutti gli accertamenti messi in atto dai Carabinieri hanno evidenziato che la documentazione in possesso del gruppo di cacciatori era perfettamente in regola.