Michele Apolito si conferma sindaco di Ogliastro Cilento. È lui il nuovo sindaco del comune collinare. Di fatto si va avanti nel segno della continuità, quella continuità che prosegue dagli anni ’90. Apolito, infatti, è al suo sesto mandato da sindaco. Solo in due occasione negli ultimi 30 anni non ha ricoperto la carica, ma solo perché la legge non gli consentiva di candidarsi.

Elezioni 2023 a Ogliastro Cilento: le liste

Lista “ancora con voi per voi”



Candidato Sindaco Michele Apolito

Abbruzzese Davide

Barone Vincenzo

Cantalupo Giuseppe

D’Angelo Giuliano

Longo Debora

Mandia Doriana

Martino Giancarmine

Palimento Carmine

Polito Dario

Volpe Annalisa

Lista “Ogliastro Futura”

Candidato sindaco Francesco Santangelo

Abate Antonio

Amendola Alfonso

Cantalupo Gaetano

Cantalupo Michela

Cavaliere Gianpiero

Celso Armando

Marra Natascia

Scola Emilio

Tesoniero Nadia