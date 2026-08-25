Michela Aiello incoronata Miss Cilento 2026 nella finale di Ascea

Piazza Europa ad Ascea Marina ha fatto da cornice alla serata conclusiva della ventitreesima edizione di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il titolo di reginetta della bellezza locale per il 2026 è stato assegnato a Michela Aiello, diciassette anni, residente a Pellare. La giovane, giunta alla fase finale con la fascia di Miss Casalvelino, ha conquistato la giuria al termine di un percorso che punta a coniugare la valorizzazione delle giovani del territorio con la promozione della cultura della Dieta Mediterranea.

Il profilo della nuova reginetta e la giuria

Alta 1,70 metri, occhi verdi e capelli castani, Michela Aiello frequenta l’ultimo anno del liceo scientifico “L. Da Vinci” di Vallo della Lucania. Tra le sue passioni figurano i viaggi e lo shopping, con un’aspirazione professionale rivolta al mondo della moda e della recitazione o, in alternativa, al percorso universitario in medicina.

Il passaggio di consegne è avvenuto sul palco con la consegna della fascia da parte della vincitrice uscente, Sara Vicinanza, e la successiva incoronazione effettuata dal sindaco di Ascea, Stefano Sansone. La giuria di valutazione, presieduta dalla stessa Vicinanza, ha visto la partecipazione delle ex vincitrici Angela Pino, Ludovica Lombardi, Ilaria Radano e Dalila D’Andia, affiancate da rappresentanti delle istituzioni locali come l’assessore agli Eventi Renata Di Genio, professionisti del settore e dell’imprenditoria.

I momenti salienti dello spettacolo

La serata finale è stata condotta da Chiara Bertolini e Martina Zanasi di fronte a un’ampia partecipazione di pubblico. Nel corso dell’evento, impreziosito dagli scatti del fotografo Emanuele Walter Navazio e dalla selezione musicale del DJ Ferdinando Massanova, sono stati inseriti momenti di intrattenimento e messaggi simbolici, come la sfilata delle Baby Miss con la bandiera della Pace promossa dal patron Lino Miraldi e l’esibizione canora di Ludovica Lombardi.

Accanto alla vincitrice, sul podio e tra le fasciate principali della rassegna si sono classificate diverse concorrenti provenienti dai vari comuni della provincia e della regione:

Giorgia Radano, 20 anni di Casalvelino (Miss Cilento nel Mondo 2026)

Elisa Cilento, 15 anni di Casalvelino Marina (Miss Dieta Mediterranea 2026)

Samira Alfano, 17 anni di Sant’Egidio del Monte Albino (Miss Salerno 2026)

Alessia Mancuso, 15 anni di Palma Campania (Miss Benvenuti al Sud 2026)

Chanel Cesarulo, 17 anni di Padula (Miss Bellezza Latina 2026)

Benedetta Vuocolo, 16 anni di Marina di Camerota (Miss Terra del Mito 2026)

Asia Giudice, 19 anni di Policastro Bussentino (La Sirena del Golfo 2026)

Manuela Fierro, 21 anni di Ascea Marina (Miss Ascea 2026)

Maria Rosaria D’Ambrosio, 18 anni di Campagna (Miss Eleganza 2026)

Benedetta Nacci, 16 anni di Napoli (Miss Volto TV)

Sofia Marotta, 15 anni di Padula (Miss Moda 2026)

Arianna Cavallo, 18 anni di Piaggine (Miss Portamento 2026)

Letizia D’Alessandro, 18 anni di Camerota (Miss Hair-Style 2026)

Il bilancio dell’organizzazione

A margine dell’evento, il patron del concorso Lino Miraldi ha tracciato il bilancio dell’edizione appena conclusa: “Una grande finale con un pubblico fantastico, piena di energia e con tanta allegria. Sono molto soddisfatto perché le bellissime Miss finaliste, molte alla prima esperienza in passerella, hanno subito stretto amicizia tra di loro nelle varie tappe ed in soli due mesi hanno seguito i miei consigli e fatto notevoli progressi e poi sono felice perché stanno nascendo nuovi talenti per il cinema e lo spettacolo sul nostro territorio. La coreografia iniziale della serata sulle note di ‘Balla stu Ciliento’ è uno spot universale per il nostro territorio, vero e proprio scrigno assoluto di peculiarità che la kermesse vuole evidenziare attraverso la trasparente bellezza delle ragazze che hanno sfilato in passerella”.