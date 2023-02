Mezzi spargisale in azione e scuole chiuse:

La neve caduta copiosa nelle aree interne del Cilento e Vallo di Diano non ha mancato di creare problemi e disagi. Problemi in particolare alla viabilità ed oggi studenti rimasti a casa in molti comuni del comprensorio.

I disagi alla viabilità

Nella giornata di ieri mezzi spargisale in azione anche a quote non considerevoli. Tra Laureana Cilento, Lustra e i centri dell’area del Monte Stella, sono stati gli operai della Comunità Montana Alento Monte Stella, presieduta dal sindaco di Laureana Cilento Angelo Serra, a dover garantire la transitabilità delle principali arterie del territorio. In alcuni punti più delle neve a rappresentare un pericolo è stato il ghiaccio.

Tra Valle dell’Angelo e Piaggine, invece, in azione gli uomini della Protezione Civile di Laurino che guidati dai carabinieri Parco di Valle dell’Angelo hanno messo in sicurezza le vie interne dei due paesi che portano a casa di persone anziane non autosufficienti, al Saut e alle farmacie.

Le scuole chiuse

La neve ha indotto i sindaci di diversi comuni a chiudere le scuole: nei centri del Vallo di Diano, a Postiglione, Piaggine e Montano Antilia.

La situazione meteo è destinata a migliorare nelle prossime ore con un innalzamento delle temperature a partire dalla giornata di domenica.

Hanno collaborato Alessandra Pazzanese e Maria Emilia Cobucci