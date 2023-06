Metti una sera con…: Cinque serate culturali a Capaccio Paestum per raccontare il mondo dell’arte contemporanea

Venerdì 16 giugno prenderà il via “Metti una sera con…”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Capaccio Paestum. Ideata da Angelica Marotta e con la direzione artistica di Valeria Saggese, questa serie di eventi si svolgerà in diverse location della città, offrendo al pubblico cinque serate uniche ed emozionanti.

La location

I salotti allestiti in tre luoghi suggestivi – il nuovo Lungomare di Laura, il Palco sospeso di piazza Tempone nel borgo del Capoluogo e i giardini di Villa Salati nella zona archeologica di Paestum – saranno i teatri in cui si svolgeranno le conversazioni con sei protagonisti provenienti dal mondo della letteratura, della radio, del cinema, della televisione e della musica.

Ogni serata sarà un’occasione per ascoltare storie e aneddoti legati alle carriere di questi artisti, nonché alle loro esperienze personali nel campo dell’arte e della cultura contemporanea. Ma non solo: i grandi temi d’attualità, come l’economia, la politica e i new media, saranno affrontati da un punto di vista diverso e con una nuova angolazione.

Il programma

Luca Bianchini, scrittore e conduttore radiofonico torinese, sarà il protagonista della prima serata il 16 giugno alle 21.00 a Villa Salati. Bianchini è autore di libri di successo, molti dei quali hanno ispirato film molto apprezzati dal pubblico, come “Io che amo solo te”, “La cena di Natale” e “Nessuno come noi”.

Il secondo appuntamento è fissato per il 29 giugno alle 21.00, sempre nel giardino di Villa Salati. In anteprima nazionale, sarà presente il chitarrista britannico Phil Palmer, celebre session man con una carriera di 50 anni. Palmer ha suonato con artisti del calibro dei Dire Straits, Tina Turner e Lucio Battisti. In questa serata speciale, si racconterà attraverso le parole e la musica, intervistato da Diego De Silva, scrittore e autore della saga dell’avvocato Malinconico, protagonista anche di una fortunata fiction di Rai 1.

Il 1 luglio, alle 19.00, lungo il Lungomare Laura, Paolo Conticini, volto noto della televisione italiana per le sue interpretazioni in fiction storiche come “Provaci ancora prof” con Veronica Pivetti ed Enzo Decaro, sarà protagonista della terza serata. Conticini è anche un conduttore di successo di diverse trasmissioni televisive.

Il 7 luglio, alle 21.00, sul Palco sospeso di Capaccio Capoluogo, sarà la volta di Enrico Vanzina, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico. Insieme al fratello Carlo, ha firmato alcuni dei più importanti film commedia del cinema italiano, come “Sapore di mare”, “Sotto il vestito niente”, “La patata bollente” e “Febbre da cavallo”.

La quinta e ultima serata della rassegna è in programma il 21 luglio alle 21.00, sempre sul Palco sospeso di Capaccio Capoluogo. Sarà Violante Placido, attrice e figlia d’arte, a raccontarsi. Placido è apprezzata per la sua versatilità come attrice di cinema, teatro e televisione, e tra le opere che l’hanno vista protagonista ci sono “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” e “Vite strozzate”.

Il commento

Il sindaco Franco Alfieri ha commentato l’inizio degli eventi estivi di Capaccio Paestum, sottolineando l’importanza di questa rassegna per offrire al pubblico un esempio positivo di successo e ispirazione. Queste storie possono motivare le persone a credere nei propri sogni, ad avere fiducia nelle proprie capacità e a comprendere che, con impegno e determinazione, ognuno può raggiungere i propri obiettivi. La rassegna “Metti una sera con…” è solo una delle numerose manifestazioni che animeranno l’estate della città, rendendola più piacevole per i residenti e più attrattiva per i turisti.