Messa in sicurezza SS18: sopralluogo del Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti, Ferrante

In seguito al sollecito del Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato, per la messa in sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di viabilità della SS18, ricadente nell’abitato della frazione di Policastro Bussentino, lunedì 2 dicembre 2024, ci sarà la visita del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti On. Tullio Ferrante, che insieme alla società ANAS S.p.a. e al primo cittadino Fortunato, effettuerà un sopralluogo sul tratto di strada interessato, seguirà un incontro presso la casa comunale del capoluogo Santa Marina, per discutere la situazione.

Il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato esprime soddisfazione

“Finalmente, dopo diversi anni, riusciremo a mettere in sicurezza un tratto di strada importante della SS 18, che in questo Comune attraversa il centro abitato della frazione Policastro Bussentino, diventato davvero pericoloso. Gli innumerevoli incidenti mortali che negli ultimi anni si sono verificati, hanno dimostrato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la necessità di mettere urgentemente in sicurezza tutto l’abitato circostante. Il Comune di Santa Marina ha già predisposto un progetto per il ripristino e la messa in sicurezza della strada in questione”.