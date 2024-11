Messa in sicurezza del cantiere pubblico al quartiere Paterno di Eboli: la richiesta dei residenti

Sono Arturo Forlano e Vito Re a scrivere al Sindaco di Eboli Mario Conte e chiedere, urgentemente, la messa in sicurezza del cantiere dei lavori pubblici al quartiere Paterno dove sono attualmente in corso i lavori di ripristino dei marciapiedi e la creazione di nuovi percorsi pedonali.

La segnalazione

«La situazione attuale solleva gravi preoccupazioni per la sicurezza di pedoni e automobilisti a causa di una gestione insufficiente delle aree di cantiere. Si rende indispensabile l’installazione di cartellonistica stradale che segnali l’inizio e la fine del cantiere, oltre a luci lampeggianti notturne per avvisare adeguatamente gli

automobilisti e i pedoni. Al momento, le strade della zona non dispongono di una segnaletica adeguata né di barriere e strisce arancioni che possano delimitare e

mettere in sicurezza le aree interessate.

Di sera, l’illuminazione pubblica carente aggrava ulteriormente il problema, rendendo le strade pericolose per i pedoni, costretti a camminare sulla carreggiata, e per gli automobilisti, che si trovano a transitare su percorsi non segnalati e poco visibili. Inoltre, i marciapiedi già esistenti sono bloccati da reti arancioni fatiscenti, che non solo impediscono il passaggio ma rappresentano un ulteriore rischio per chi si avventura a piedi in queste zone. La mancanza di un’adeguata gestione delle aree di cantiere e di una segnaletica chiara mette seriamente a rischio l’incolumità pubblica».

Arturo Forlano e Vito Re referenti dell’Associazione Schierarsi Eboli si rivolgono al primo cittadino ma anche ai referenti dei vari settori comunali.

«Chiediamo un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità competenti per garantire una segnaletica chiara e visibile, inclusa cartellonistica di inizio e fine

cantiere e luci lampeggianti notturne per avvisare i cittadini. Rafforzare l’illuminazione pubblica nelle strade interessate dai lavori. Assicurare percorsi pedonali alternativi sicuri, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e l’accessibilità, fino al completamento dei lavori».

Una situazione quella legata alla sicurezza dei cittadini che deve essere una priorità, anche durante la realizzazione di opere pubbliche. «Noi dell’Associazione Schierarsi auspichiamo che queste criticità

vengano affrontate con la massima urgenza per tutelare la qualità della vita e il decoro del Quartiere Paterno».