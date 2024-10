Mercato: ecco gli ultimi colpi delle squadre di Eccellenza

Definite le ultime trattative tra i dilettanti, tra colpi importanti e giovani promesse per tassellare la rosa.

Sicuramente tra i colpi più importanti last minute c’è da annoverare l’acquisto della Polisportiva Santa Maria che si è assicurata le prestazioni di Simone Di Giacomo, attaccante classe 98’, partito con l’Ebolitana e poi arrivato alla corte di Mister Quintieri; attaccante molto valido che andrà a ricostituire la coppia offensiva con Sabatino che nella passata stagione hanno totalizzato più di trenta reti in due.

Altro colpo da novanta quello in casa Ebolitana con l’arrivo di Felice Simonetti, attaccante classe 94’ che vanta un curriculum di tutto rispetto, con presenze anche tra i professionisti, il centravanti andrà a completare un reparto offensivo della squadra di mister De Cesare già ricco di talento e qualità.

Agropoli: si punta sulla linea giovane

L’Agropoli continua la sua linea giovane ufficializzando l’innesto di Giuseppe Riccio e il ritorno del centrocampista Kevin Stallone, il primo difensore classe 04’, proveniente da un settore giovanile importante come quello del Benevento, il secondo classe 00’ con diverse esperienze alle spalle tra cui anche una parentesi sempre nell’Agropoli la passata stagione; entrambi i calciatori sono già a disposizione del mister Ferullo.

Battipagliese puntella la rosa

La Battipagliese dopo un inizio di stagione esaltante ha puntellato la propria rosa con l’aggiunta di alcuni giovani interessanti come Mattia Tarcinale e Luigi Cirone, rispettivamente classe 04’ e 02’, due centrocampisti che andranno riempire un reparto in cui il tecnico Calabrese aveva chiesto qualche giocatore in più per poter avere più alternative.

Infine la Calpazio ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico, sarà Salvatore Nastri, allenatore esperto che ha ottenuto grandi successi in questa categoria, dopo il suo arrivo ufficializzato anche l’acquisto dell’attaccante argentino Santiago Mocdece, il primo acquisto per cercare di completare una rosa che punta alla salvezza.