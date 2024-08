Mercato, Battipagliese scatenata. Domani la gara di Coppa Italia la squadra si presenta alla città

Domenica 1 settembre alle ore 21, presso il Battipaglia Beach Village in piazza Amendola a Battipaglia, si svolgerà la presentazione ufficiale della Battipagliese1929 e delle squadre del settore giovanile bianconero. Un’occasione per conoscere la nuova rosa non solo della prima squadra ma anche della cantera bianco-nera. Sempre domani le zebrette scenderanno in campo contro il Castel San Giorgio allo stadio Pastena per la prima gara casalinga della stagione.

I nuovi ingaggi dei bianconeri

Mister Calabrese avrà tre nuove frecce al suo arco. Arriva a Battipaglia Mattia Maese, attaccante esterno o cresciuto nel settore giovanile del Benevento prima di vestire le casacche di Agropoli (Eccellenza dove ha collezionato 29 presenze e 4 gol) e nella passata stagione della Polisportiva Santa Maria (serie D dove ha collezionato 27 presenze e 2 gol).

La Battipagliese ha annunciato anche Bruno Cafaro e Aniello Ascolese. Nato a Salerno il 09-09-2007, Cafaro è un esterno destro cresciuto nel settore giovanile della Salernitana. Al momento della firma ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ringrazio la dirigenza e il mister per avermi dato questa possibilità in una piazza importante come Battipaglia. Farò di tutto per ripagare questa fiducia. Non vedo l’ora di scendere in campo!”.

Nato a Nocera Inferiore il 19-01-2005, Ascolese, invece, è un difensore cresciuto nel settore giovanile del Parma prima di vestire nella passata stagione la maglia della Juve Stabia (Primavera) e del Gravina (serie D). “Sono onorato di vestire la maglia della Battipagliese. Cercherò di onorarla ogni giorno e di fare del mio meglio!”, ha detto.