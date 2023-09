Mensa scolastica ad Agropoli: al via dal 9 ottobre, ecco le modalità di iscrizione

Il Comune di Agropoli ha disposto l’avvio del servizio di refezione scolastica per le scuole per l’infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado a partire dal giorno 9 ottobre 2023. I genitori che intendono avvalersi del servizio di refezione, dovranno presentare domanda di iscrizione alla mensa scolastica, esclusivamente, in via telematica tramite l’applicazione dedicata e con credenziali SPID.

Ecco come fare

Scarica l’App SmartPA dagli store di Google e di Apple, seleziona il Comune di Agropoli e procedi con la compilazione della domanda. Al termine dell’inserimento di tutti i dati obbligatori e relativi allegati. l’Ufficio Preposto verificata la veridicità di quanto dichiarato convaliderà la domanda di iscrizione. La guida, in formato pdf, è scaricabile gratuitamente, da tenere sempre a portata di smartphone!

Modalità di pagamento

La fruizione del servizio mensa è subordinata all’acquisto di ticket virtuali, acquistabili esclusivamente mediante pagamento PagoPa con causale servizio refezione scolastica. È necessario provvedere al pagamento dei pasti in tempi utili. L’esaurimento del credito a disposizione non consente di usufruire del servizio di mensa scolastica. In caso di assenza del minore il genitore è tenuto alla cancellazione della presenza tramite l’applicazione dedicata tassativamente entro le ore 9:30 del giorno stesso al fine di evitare la decurtazione del pasto.

Le info utili

I genitori degli alunni che hanno crediti residui della mensa dall’anno scolastico 2022-23, verranno caricati sulla nuova applicazione non prima della fine del mese di ottobre, pertanto per usufruire da subito del servizio mensa dovranno effettuare il pagamento come sopra indicato.

Per maggiori info: clicca qui