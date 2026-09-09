Mediterraneo Video Festival 2026: programma, film e ospiti tra Vallo di Diano e Cilento

Il Mediterraneo Video Festival raggiunge il traguardo della sua ventinovesima edizione proponendo una riflessione articolata e profonda attorno alla parola “senso”, intesa come chiave di lettura per esplorare il valore materiale e immateriale del paesaggio culturale. Dal 10 al 13 settembre 2026, la manifestazione itinerante attraverserà i comuni di Monte San Giacomo, Padula, Casalbuono ed Ascea, integrando proiezioni cinematografiche, incontri con autori, momenti dedicati alla gastronomia tradizionale ed esibizioni musicali dal vivo.
Apertura a Monte San Giacomo tra escursioni, concorso e premi
La prima giornata si aprirà giovedì 10 settembre a Monte San Giacomo. La mattinata prenderà il via alle 11:00 in Piazza Sandro Pertini con l’escursione guidata da Nicola Di Novella, organizzata dal Consorzio Pro Loco Vallo di Diano, seguita alle 11:30 dall’appuntamento Terre Viaggianti: Il senso di un paese – Il festival diventa set e dal successivo brunch delle 13:30.
Nel pomeriggio le attività si sposteranno nella sala convegni di Palazzo Marone:
- 17:30 – Proiezione dello spot del 29° MVF (10′).
- 17:40 – Saluti istituzionali del sindaco di Monte San Giacomo, Angela D’Alto, e di Walter Nicodemo, presidente del Consorzio delle Pro Loco del Vallo di Diano.
- 17:50 – Sezione Extra/MedCineLab: proiezione di SABBIA DI LUCE – Il Cilento di Ungaretti, realizzato dal Liceo Scientifico L. Da Vinci di Vallo della Lucania (Italia, 2019, 11′).
- 18:00 – Talk Il senso della verità e la sua parola, a cura del critico letterario Francesco Napoli.
- 18:40 – Presentazione del Trailer MVF 2026 (2′).
- 19:00 – Concorso internazionale (Feature films): proiezione di FORA PAL MONT. I PASSI RIMASTI di Lorena Trevisan e Michele Pastrello (Italia, 2026, 79′).
- 20:30 – Concorso internazionale (Short films): DEAR SILVESTRO di Nico Cirasola (Italia, 2026, 13′).
- 20:45 – Fuori concorso: L’ARTISTA, IL CONTADINO di Franco Di Chiera (Australia, 1990, 56′), con la partecipazione dell’autore.
- 22:00 – Assegnazione del Premio Palma Bucarelli 2026.
- 22:10 – Consegna del Premio Lions Club Teggiano Polla Tanagro.
Il focus di Padula: memoria della Scuola Flaherty e identità alimentari
Venerdì 11 settembre la prima parte del programma si svolgerà presso la Sala delle Derrate della Certosa di San Lorenzo a Padula.
- 10:30 – Musica dal vivo: Suonare gli spazi con Jamal Ouassini.
- 10:40 – Spot ufficiale 29° MVF (10′).
- 10:50 – Interventi del sindaco di Padula, Michela Cimino, e di Vittorio Esposito, presidente della Comunità Montana Vallo di Diano.
- 11:00 – Incontro dedicato alla Scuola Estiva di Cinema Documentaristico “Robert Flaherty” con Maria Grazia Caso, direttrice del festival.
- 11:10 – Proiezione del cortometraggio LA PIETRA (AA.VV. Scuola Estiva Robert J. Flaherty, Italia, 2001, 9′).
- 11:20 – Proiezione di TERRE VIAGGIANTI – Il sentiero della capra cilentana (MedFest, Italia, 2025, 26′).
- 12:00 – Tavola rotonda Il senso del gusto – Il paesaggio delle identità alimentari 25 anni dopo, con Maria Grazia Caso, Gianluca Vegliante, Vito Puglia, Vincenzo Pizza, Salvatore Di Somma, Eugenio Luigi Iorio ed Eduardo Ventimiglia.
- 13:00 – Performance Significar mangiando con Edoardo Siravo e la partecipazione musicale di Jamal Ouassini, seguita dal brunch delle 13:30.
Tappa a Casalbuono: diritti umani, grandi proiezioni e il premio a Roberto Fia
Nel pomeriggio di venerdì 11 settembre la rassegna si sposterà a Casalbuono, presso l’Auditorium Comunale “Massimo Troisi”.
- 17:30 – Spot del 29° MVF (10′).
- 17:40 – Trailer MVF 2026 (2′).
- 18:00 – Concorso cortometraggi: FABBRICA di Paolo Pisanelli (Italia, 2025, 8′).
- 18:20 – Fuori concorso: THE LAST RITES REQUIEM FOR A SHIP di Yasmine Kabir (Bangladesh, 2008, 17′).
- 18:40 – Fuori concorso: L’ULTIMO RIMASTO IN PIEDI di Ugo Capolupo (Italia, 2001, 15′).
- 19:10 – Concorso lungometraggi: DOMANI. IL VIAGGIO DI MAYSOON MAJIDI di Vincenzo Caricari e Barbara Di Fabio (Italia, 2025, 67′).
- 20:30 – Concorso cortometraggi: MAGIC. 1981/2025 di Yuri Kuzin (Russia, 2025, 4′).
- 20:40 – Indirizzo di saluto del sindaco di Casalbuono, Attilio Romano.
- 20:50 – Fuori concorso: ORA NO di Daniele Salvo (Italia, 2025, 15′), con la partecipazione straordinaria di Franco Nero.
- 21:10 – Incontro Le nuove frontiere della musica: Michelangelo Iossa dialoga con Roberto Fia.
- 21:40 – Assegnazione del Premio speciale Medfest 2026 al maestro Roberto Fia.
- 21:50 – Conferimento del Premio Lions Club Teggiano Polla Tanagro.
Sabato tra Terradura ed Ascea Capoluogo: tradizioni locali e concorso cinematografico
La giornata di sabato 12 settembre unirà la frazione di Terradura al centro storico di Ascea Capoluogo.
A Terradura le attività si articoleranno tra la piazza e Palazzo Falcone:
- 10:00 – Visita guidata Il sentiero della Creta, a cura dell’Associazione I Casali di Elea.
- 11:00 – Incontro A nozze con i fichi – parole, usi, storia del fico bianco, condotto da Daniela Di Bartolo.
- 12:00 – Progetto Terre Viaggianti: Il fico bianco del Cilento, con Angelo Avagliano e Carmela Baglivi.
- 12:30 – Laboratorio enogastronomico Fichissimo – In tavola con i fichi, a cura di Antonella Palumbo, seguito dal brunch delle 13:00.
- 15:00 – Laboratorio Ceramica e Cibo nel Casale di Elea, curato dall’Associazione Pandora.
Nel pomeriggio gli appuntamenti proseguiranno ad Ascea Capoluogo a Palazzo De Dominicis Ricci:
- 17:00 (Sala convegni) – Fuori concorso: LA FORMICA di Antonio Vladimir Marino e Francesco Imperatore (Italia, 2025, 90′).
- 18:50 (Sala convegni) – Concorso cortometraggi: EL RESSÒ DE LA MIRADA di Carles Bover (Spagna, 2025, 10′).
- 19:20 (Corte) – Assegnazione del Premio Speciale Medfest 2026 alla Global Sumud Flotilla.
- 19:30 (Corte) – Concorso lungometraggi: FIUME O MORTE! di Igor Bezinović (Croazia/Italia/Slovenia, 2025, 113′).
- 21:40 (Corte) – Spettacolo musicale Il viaggio, con le musiche di Biagio Francia e la voce narrante di Angelica Accarino.
Giornata conclusiva ad Ascea: proiezioni, intelligenza artificiale e le premiazioni finali
Domenica 13 settembre il festival vivrà i suoi momenti conclusivi tra Ascea Marina e Ascea Capoluogo.
La mattinata si svolgerà ad Ascea Marina:
- 10:00 (Museo del Mare) – Visita guidata condotta da Mariano Lebro e saluti istituzionali di Vincenzo Pizza, delegato alla cultura del Comune di Ascea.
- 11:00 – Proiezione straordinaria del cortometraggio FAVOLA DEL VENTO E DEL MARE di Pierpaolo Gandini (Italia, 2006, 26′).
- 12:00 (Punta del Telegrafo) – Escursione Il Sentiero del Mare, itinerario a cura di Alessandro Rizzo, cui seguirà il brunch delle 13:00.
Nel pomeriggio le attività si sposteranno definitivamente presso Palazzo De Dominicis Ricci ad Ascea Capoluogo:
- 17:00 (Sala convegni) – Saluti di Renata Di Genio, assessora agli eventi e allo sport del Comune di Ascea.
- 17:10 – Proiezione di LA MERAVIGLIA DI UN PANINO DI CARTA, realizzato dagli alunni delle classi 4ª e 5ª dell’I.C. Parmenide di Ascea (Italia, 2026, 10′), con introduzione di Ada Sabia.
- 18:00 – Concorso lungometraggi: CAPRILEGIO di Margherita Laterza e Rosa Maietta (Italia, 2026, 68′).
- 19:45 (Corte) – Consegna del Premio Speciale Medfest 2026 al giornalista Nico Piro.
- 20:00 – Dibattito Vero Falso Possibile: l’IA e la questione del reale, con la partecipazione di Antonella Napoli e la moderazione di Maria Grazia Caso.
- 20:40 – Incontro Il Cinema di Ennio Lorenzini, curato dal critico e scrittore Paolo Speranza, direttore della rivista CinemaSud.
- 21:20 – Saluti finali del sindaco di Ascea, Stefano Sansone.
- 21:30 – Cerimonia ufficiale di premiazione del 29° Mediterraneo Video Festival e contestuale assegnazione del Premio Lions International per la pace e l’ambiente.
- 22:00 – Chiusura musicale con l’esibizione Basso Continuo Elettrofolk, performance a cura di Carlo Preziosi e Rino Petruziello.