Medicina generale: arrivano i nuovi primari negli ospedali di Cilento e Vallo di Diano

Nuovi primari per i reparti di Medicina Generali degli ospedali dell’area sud di Salerno. Dopo l’avviso indetto dall’Asl Salerno per il conferimento dell’incarico, l’azienda sanitaria salernitana ha nominato una commissione per la valutazione delle candidature pervenute.

La commissione

A comporla il dott. Primo Sergianni, Direttore Sanitario dell’Asl Salerno; il dott. Alfonso Schiavo dell’Asl di Frosinone – Regione Lazio; il dott. Carlo Santoriello – AORN Cardarelli – Regione Campania; il dott. Nello Buccianti, dell’AOURS San Carlo di Potenza – Regione Campania e dal Segretario Gianluca Langella – UOC GRU della Asl Salerno.

I nuovi primari di Medicina Generale

In base ai punteggi attribuiti il dott. Alessandro Cannavale è il professionista incaricato a ricoprire la guida del reparto di Medicina Generale dell’Ospedale Luigi Curto di Polla. Presso l’Immacolata di Sapri arriva il dottore Giuseppe Covetti.

A Vallo della Lucania, invece, a dirigere il reparto di Medicina Generale sarà Ada Maffettone in arrivo dal Monaldi di Napoli dove è stata dirigente della Medicina di Primo livello.

Il dottore Giulio De Felice, infine, è risultato primo in graduatoria per il presidio di Oliveto Citra. Si attente ora la nomina ufficiale da parte della dirigenza dell’Asl Salerno.