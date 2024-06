Maxi rissa tra giovanissimi a Marina di Camerota: 9 denunce

Sono nove le persone denunciate per la maxi rissa che si è registrata a Marina di Camerota nella notte del primo giugno. I fatti sono accaduti a poca distanza dal Meeting del Mare, pare nei pressi di un altro evento organizzato nella località costiera cilentana. Il tutto sarebbe accaduto intorno alle 3 di notte.

Ad essere coinvolti nella rissa giovani di età compresa tra i 20 e i 25 anni, e residenti nel Comune di Camerota: alcuni nella frazione Marina ed altri di Lentiscosa.

In alcuni video di talune telecamere di videosorveglianza si notano calci, pugni, spintoni e schiaffi all’improvviso sono volati tra i giovani, senza un reale motivo apparente.

Ad avere la peggio due persone: un 20enne di Lentiscosa per il quale si è reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri per la rottura del setto nasale e un 24enne di Marina di Camerota che ha riportato problemi alla mandibola. In questo caso a prestare le dovute cure sanitarie è stata la Guardia medica presente sulla struttura portuale.

A condurre le indagini i Carabinieri della locale Stazione guidati dal Maresciallo Francesco Carelli, informati di quanto accaduto solo il giorno seguente e in possesso dei filmati riprese dalla telecamere. Nessun intervento delle forze dell’ordine è stato però richiesto nel corso della nottata. Ma nei giorni successivi allo scoppio della rissa, entrambi i feriti, il 20enne e il 24enne, hanno presentato querela presso la caserma dei Carabinieri e raccontato la loro versione dei fatti. Scattata l’indagine da parte degli uomini dell’Arma, risulterebbero al momento nove le persone rimaste coinvolte e tutte prontamente denunciate alla Procura si Vallo della Lucania per rissa.

Alcuni dei ragazzi che hanno preso parte alla rissa sono già noti alle forze dell’ordine e in passato sono stati già denunciateli per lesioni e fatti analoghi.