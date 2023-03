Maxi operazione delle Fiamme Gialle: sequestrati 219kg di cocaina nel Porto di Salerno

Le autorità competenti hanno effettuato un importante sequestro di sostanza stupefacente all’interno del porto di Salerno.

L’operazione

In particolare, il personale del Nucleo Polizia Economica-Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Salerno, ha operato con successo una delicata operazione che ha permesso di rinvenire circa 219 chilogrammi di cocaina proveniente dal Sud America.

L’operazione è stata effettuata grazie a informazioni giunte dalla cooperazione tra le Forze di Polizia a livello internazionale. I controlli sono stati mirati su tutti i container provenienti dal Sud America che contenevano banane, utilizzando anche l’ausilio del cane antidroga “Fabry”.

Rinvenuti all’interno di container contenenti banane

Grazie alla sua capacità di rilevare odori specifici, il cane è stato fondamentale per individuare un primo quantitativo di stupefacente pari a circa 171 kg, nascosto in sacchi di tela tra le confezioni di banane. In seguito, è stato rinvenuto un secondo quantitativo di circa 47 kg di sostanza stupefacente occultato nei vani esterni dei motori dei refrigeratori.

Il sequestro di questo quantitativo di sostanza stupefacente è un importante risultato nella lotta contro il traffico internazionale di droga e ha impedito la fruttuosa vendita di circa 40 milioni di euro alle organizzazioni criminali coinvolte nell’importazione. Le autorità preposte continuano a lavorare per combattere il traffico di droga e per proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini.