Maxi incendio in un ex cotonificio nel salernitano: a lavoro i Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato questa mattina, poco dopo le 7:00, all’interno di un ex cotonificio situato in via Pasquale Vitiello a Scafati. La struttura, abbandonata da tempo, è utilizzata negli ultimi anni come discarica e proprio il cumulo di rifiuti presente al suo interno ha preso fuoco per cause ancora in corso di accertamento.

L’intervento dei caschi rossi

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nocera Inferiore, supportati da due autobotti e da un carro per la fornitura d’aria agli operatori. Le fiamme sono state domate, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. I pompieri continuano a lavorare per soffocare le braci residue con l’ausilio di estintori schiumogeni, al fine di evitare che il fuoco si riattivi.