Maxi blitz antidroga tra le province di Napoli e Salerno: arresti anche in Cilento

Un’imponente operazione dei Carabinieri ha portato all’esecuzione di 51 misure cautelari tra le province di Napoli e Salerno, sgominando un’organizzazione criminale accusata di essere dedita al traffico di stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha svelato un giro d’affari illecito stimato in circa 8 milioni di euro.

Dettagli dell’operazione

L’ordinanza, emessa dal GIP di Torre Annunziata, ha portato all’arresto di 15 persone, alla detenzione domiciliare di 17 e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 19. Le misure cautelari sono state eseguite in diverse località, tra cui Torre Annunziata, Boscoreale, Castellammare di Stabia, e diverse città delle province di Catania e Salerno, in particolare Agropoli, Capaccio Paestum, Battipaglia e Scafati.

Modalità operative e sequestri

Le indagini hanno rivelato che l’organizzazione avrebbe utilizzato corrieri provenienti da Napoli e Roma per rifornire 15 piazze di spaccio. Sono stati sequestrati oltre 500.000 euro in contanti e 19 chili di cocaina. L’organizzazione avrebbe utilizzato anche nascondigli in abitazioni di incensurati e anziani, e sfruttava la presenza di neonati per eludere i controlli.

L’indagine, durata diversi mesi, ha portato inoltre all’arresto in flagranza di sette persone e all’individuazione di soggetti in possesso di armi illegali.