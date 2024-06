Matteo Salvini a Salerno per l’inaugurazione dell’aeroporto

“Se riusciremo, sarò a Salerno tra pochi giorni per l’inaugurazione del nuovo aeroporto. Sarà un volano di sviluppo eccezionale per un territorio straordinario. Stiamo lavorando con gli altri ministeri per superare gli ultimi ostacoli burocratici e arrivare all’11 luglio in perfetta forma”. Così il vicepremier Matteo Salvini.

“Da Salerno parte la Salerno-Reggio Calabria perché il Ponte sullo Stretto è ovviamente parte di un sistema più ampio“, ha spiegato il leader della Lega. “È un corridoio che unisce Palermo a Salerno, a Roma, Milano, Berlino”.

E ha sottolineato: “Per noi è fondamentale sbloccare, finanziare e accelerare nuovi cantieri e nuove opere pubbliche. Questo è il vero volano per il Paese“.

Le parole di Salvini sono state pronunciate nel corso di un videocollegamento al 49° Convegno Nazionale Animp, in corso a Salerno.