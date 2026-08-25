Matrimonio a Prima Vista 14: tra i protagonisti c’è Fabio Curcio di Polla

C’è anche Fabio Curcio, 38 anni, originario di Polla, tra i protagonisti della nuova edizione di “Matrimonio a Prima Vista Italia”, il popolare reality dedicato agli incontri sentimentali più insoliti della televisione.

Il format del programma e dove vederlo

La 14ª edizione del programma è disponibile su Discovery e arriva dal 2 settembre su Real Time. Il format prevede che sei persone, completamente estranee tra loro, vengano abbinate dagli esperti per formare tre coppie. Il primo incontro avviene direttamente sull’altare, nel giorno delle nozze.

Il percorso di convivenza e il ruolo degli esperti

Dopo il matrimonio, le coppie iniziano un percorso di convivenza della durata di cinque settimane, durante il quale vengono accompagnate e osservate da tre professionisti: il sociologo Mario Abis, lo psicologo e psicoterapeuta Gerry Grassi e la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi. Al termine dell’esperienza, ciascuna coppia dovrà scegliere se proseguire insieme oppure mettere fine al matrimonio.

Chi è Fabio Curcio: lavoro, passioni e vita privata

Fabio viene descritto come una persona solare, semplice e molto legata ai valori della famiglia. È co-proprietario di un laboratorio di pasticceria artigianale e di un ristorante, attività che gli permettono di stare quotidianamente a contatto con le persone.

Il legame con la famiglia e la ricerca dell’amore

Grande spazio nella sua vita hanno gli affetti familiari. Vive nella casa di famiglia, dove occupa l’appartamento al piano inferiore rispetto a quello dei genitori, e insieme alla sorella si prende cura della madre, rimasta invalida dopo un ictus avvenuto dieci anni fa.

Sul piano sentimentale, Fabio racconta di aver avuto una sola relazione davvero importante, durata sette anni. Oggi sente il desiderio di vivere qualcosa di completamente diverso e di lasciarsi sorprendere dall’amore. Il suo auspicio è incontrare una donna aperta, disponibile alla conoscenza e capace di vivere i sentimenti senza schemi, con la voglia di costruire un rapporto autentico.