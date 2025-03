Masterplan Litorale Salerno Sud: 6 milioni di euro in più per la rinascita della costa | VIDEO

La Regione Campania ha stanziato sei milioni di euro aggiuntivi per il Masterplan Litorale Salerno Sud, portando il finanziamento complessivo a 26 milioni di euro. Il progetto, ideato dall’architetto Stefano Boeri, mira a trasformare la fascia costiera tra Salerno e Castellabate, con un focus particolare sul tratto tra Salerno ed Eboli, troppo spesso vittima del degrado.

Più fondi per un progetto ambizioso

“Questo aumento di fondi è il risultato dell’avanzamento delle procedure amministrative e progettuali, che ci ha permesso di accedere a nuove risorse”, spiega Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano e delegato al Masterplan per conto del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. La destinazione dei finanziamenti sarà decisa dall’assemblea dei sindaci, ma un primo intervento è già in programma: la costruzione di un pontile di 300 metri a Pontecagnano Faiano, un’opera da tre milioni di euro che servirà sia per le imbarcazioni private sia come possibile tappa del Metro del Mare, collegando la zona all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

Un pontile strategico per il turismo

La Provincia, responsabile della gestione del progetto e delle gare d’appalto, ha avviato le procedure necessarie, mentre si attendono i rilievi meteo-marini per confermare l’ubicazione definitiva del pontile, con il Belvedere di Magazzeno come opzione principale. “Sarebbe la scelta più logica – afferma Lanzara – sia per la vicinanza a strutture commerciali, sia per evitare interferenze con le spiagge pubbliche e private. Il pontile potrebbe anche diventare un’area di rimessaggio per piccole imbarcazioni. Ovviamente, dovremo migliorare l’intera zona, potenziare i collegamenti con l’aeroporto e creare parcheggi dedicati”.

Non solo pontile: altri progetti in cantiere

Oltre al pontile, il finanziamento regionale sarà utilizzato per realizzare una pista ciclabile, migliorare la viabilità verso l’aeroporto e recuperare la fascia pinetata tra Pontecagnano Faiano, Battipaglia ed Eboli. A lungo termine, il piano prevede il declassamento della Strada Provinciale 175, elemento chiave del progetto “Parco costiero delle marine del Sele” ideato da Boeri.

Un investimento totale di 61 milioni di euro

Il Masterplan prevede un investimento totale di 61 milioni di euro per la completa trasformazione del litorale. Tra gli interventi più ambiziosi la creazione di un nuovo waterfront, con un asse pubblico litoraneo dotato di terrazze panoramiche, passeggiate alberate e lidi moderni in sostituzione delle strutture obsolete; la riqualificazione delle aree residenziali con parcheggi di interscambio e nuove strutture ricettive, tra cui il glamping; la valorizzazione dell’area archeologica retrostante il litorale, con la rimozione degli usi impropri