Massimo Sica presenta “Tra le radici e il cielo”: la commedia cilentana tra memoria e futuro

Il teatro dialettale si conferma un potente dispositivo di indagine sociale e conservazione dell’identità locale. Nel volume “Tra le radici e il cielo – Commedie cilentane tra memoria, presente e futuro”, l’autore Massimo Sica raccoglie una serie di opere drammaturgiche focalizzate sulle dinamiche quotidiane del Cilento. L’opera non si limita a registrare la tradizione locale, ma esplora la vita collettiva attraverso la dimensione familiare, i vicoli, le piazze e le complesse dinamiche relazionali che caratterizzano le comunità interne. Attraverso l’uso sapiente dell’ironia, il testo supera gli stereotipi folkloristici per restituire un ritratto autentico e universale della condizione umana.

Il dialetto cilentano tra espressività e memoria collettiva

Nel lavoro di Sica, l’impiego del dialetto cilentano assume un valore strutturale e linguistico preciso. La lingua locale cessa di essere un mero artificio comico per assurgere a codice espressivo primario, idoneo a definire la psicologia e il senso di appartenenza dei personaggi. Le locuzioni idiomatiche e le inflessioni verbali diventano strumenti di conservazione della memoria storica del territorio, trasformando il parlato popolare in un bene immateriale protetto.

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Le trame delle commedie affrontano nodi sociologici di rilievo: il conflitto generazionale, l’impatto delle convenzioni sociali, le implicazioni economiche nei legami affettivi e la ricerca di autodeterminazione.

Il dilemma generazionale: restare o partire

Uno dei temi centrali della produzione drammaturgica di Sica riguarda il fenomeno dello spopolamento e il rapporto tra i giovani e la terra d’origine. Se l’emigrazione storica rispondeva a necessità primarie di sussistenza, la mobilità contemporanea assume contorni differenti ma produce il medesimo drenaggio di risorse umane e competenze nei piccoli centri.

L’autore evita approcci prescrittivi e affida al confronto scenico l’analisi delle prospettive future. In questo contesto, la memoria storica viene configurata non come sterile nostalgia, ma come patrimonio di valori, solidarietà e lavoro da integrare nei processi di innovazione sociale.

L’equilibrio tra radici e aspirazioni future

Il titolo dell’opera sintatizza la duplice direttrice concettuale dello scritto. Le radici simboleggiano il legame con la comunità d’origine, le tradizioni e la continuità storica; il cielo rappresenta l’apertura verso l’esterno, l’innovazione e la costruzione di nuove opportunità.

La trasposizione scenica dei testi si deve al sodalizio con la Compagnia Teatrale “I 100crammatinirussi”, formazione che ha curato la messa in scena dei personaggi tramite un lavoro di valorizzazione drammaturgica del repertorio locale.

L’operazione letteraria di Massimo Sica si colloca in una dimensione in cui il contesto locale diventa veicolo per narrazioni di portata generale, permettendo al pubblico di fruire di un’analisi culturale orientata alla tutela del patrimonio immateriale cilentano.