Massicelle, tenta di portare via alcuni prodotti edili: nei guai un 50enne di Montano Antilia

Un 50enne di Montano Antilia finisce nei guai per aver tentato di mettere a segno un furto nella notte compresa tra Sabato e Domenica scorsi nella frazione collinare di Massicelle.

La ricostruzione

A sventarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Laurito diretti dal Luogotenente Francesco Benevento. Il deposito in questione infatti è dotato di un servizio di videosorveglianza attraverso il quale gli uomini dell’Arma sono riusciti a cogliere sul fatto il 50enne mentre si adoperava per portare via il materiale presente nel deposito.

L’uomo dunque è stato in breve tempo raggiunto dai Carabinieri che immediatamente l’hanno bloccato ed evitato che il colpo fosse messo a segno. Già nei mesi precedenti, sembra però che il 50enne abbia messo a segno tre diversi colpi sempre nello stesso deposito portando via cemento, colla, mattonelle ed altri prodotti.

Il 50enne ripreso delle telecamere

Il tutto ripreso sempre dalle telecamere che, secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, immortalerebbe il 50enne di Montano Antilia. L’uomo, denunciato a piede libero, dovrà ora rispondere del reato di furto.