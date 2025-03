Massicelle: il Museo del Gioco e Giocattolo Povero apre gratuitamente le porte, ecco quando e le attività

Domenica 9 marzo 2025, presso il Museo del Gioco e Giocattolo Povero di Massicelle, si terrà una giornata speciale dedicata alla scoperta della storia del giocattolo e del gioco attraverso esperienze interattive e laboratori creativi, all’interno del cartellone promosso da TIC – Territorio, Innovazione e Cultura.

TIC – Territorio, Innovazione e Cultura mira a promuovere la cittadinanza attiva e il benessere dei minori, contrastando la povertà educativa e la dispersione scolastica in un territorio ad alto rischio di marginalità. L’obiettivo è trasformare il patrimonio storico-culturale e naturale in una risorsa preziosa, attraverso un approccio innovativo e coinvolgente, adatto a diverse fasce d’età.

«Attraverso TIC vogliamo offrire ai bambini e alle famiglie un’opportunità unica per riscoprire il valore del gioco come strumento educativo e di crescita personale», afferma Mariagrazia Merola, presidente della Cooperativa Sociale Effetto Rete. «L’esperienza museale diventa così un’occasione per imparare, divertirsi e rafforzare il senso di comunità».

Il programma

L’evento prevede visite guidate animate e laboratori dedicati alla costruzione di giocattoli tradizionali e interattivi.

Ore 10:30 – Visita guidata animata

Un percorso interattivo alla scoperta dell’evoluzione del giocattolo attraverso i secoli, con il supporto di strumenti tecnologici.

Ore 11:30 – Laboratorio “I giochi dei nonni” e “Ricostruzione di alcuni giocattoli”

Un’occasione per riscoprire i giochi tradizionali e imparare a ricrearli.

Ore 15:30 – Visita guidata animata

Ore 16:30 – Laboratorio “Costruzione di un Sapientino”

Un’attività educativa e divertente in cui i bambini potranno costruire il proprio gioco elettronico interattivo, sviluppando competenze logiche e manuali.

Ore 18:30 – Spettacolo teatrale “La Bella si Addormenta”

Un viaggio creativo alla riscoperta di un grande classico: La Bella Addormentata nel Bosco. Un laboratorio che mescola narrazione e rappresentazione, dove i nostri piccoli attori sono anche scenografi, musicisti, tecnici e autori. Un’esperienza che nasce dalla collaborazione e dalla fantasia, per dare vita a una storia tutta nuova! (Azione 4.5 – L’Arte nelle Mani – modulo teatro), a cura della Cooperativa Sociale Effetto Rete.

Le attività

Il laboratorio, avviato a novembre e guidato da Silvia Scarpa con la partecipazione di Antonio Maiuri, si conclude con la performance del 9 marzo.

In totale hanno partecipato 20 bambini dai 7 ai 10 anni, che hanno avuto l’opportunità di esplorare il linguaggio teatrale, sviluppare creatività e rafforzare il lavoro di squadra.

Un percorso educativo che ha permesso ai partecipanti di acquisire maggiore sicurezza e capacità espressive, vivendo un’esperienza formativa unica.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutti.

«Un’esperienza imperdibile per bambini, famiglie ed educatori! Vi aspettiamo per un viaggio tra storia, creatività e divertimento!».

Il progetto

L’iniziativa fa parte del progetto TIC – Territorio, Innovazione e Cultura della Cooperativa Sociale Effetto Rete, finanziato dall’Avviso pubblico Educare Insieme del Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tra i partner del progetto figurano la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, il GAL Casacastra, l’Istituto Comprensivo di Futani e l’Istituto Comprensivo di Rofrano, con la collaborazione del Comune di Montano Antilia.