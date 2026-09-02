Marina di Pisciotta, torna la Storica Sagra del Pesce: appuntamento al porto dal 2 al 5 settembre

Il porto turistico di Marina di Pisciotta si prepara a ospitare una delle manifestazioni enogastronomiche più longeve del Cilento. Dal 2 al 5 settembre 2026, a partire dalle ore 20:00, prenderà il via la Storica Sagra del Pesce, una tradizione avviata nel 1974 che continua a valorizzare le tipicità ittiche del territorio e l’identità marinara locale.

La quattro giorni offrirà a residenti e turisti un percorso tra i sapori tradizionali della costa cilentana, arricchito da momenti di intrattenimento e musica dal vivo curati da Therry Sound.

Il menu e la partecipazione delle realtà locali

Tra i protagonisti dell’offerta gastronomica figurano le preparazioni a base di pescato locale e i piatti tipici della marineria pisciottana. All’evento prenderanno parte attiva anche diverse realtà associative e sportive del territorio, tra cui l’Atletico Pisciotta 2010.

Presso lo stand allestito dalla società calcistica locale verranno proposti al pubblico alcuni classici della cucina cilentana:

Pizze fritte , disponibili nella versione classica con pomodoro o arricchite con le alici;

, disponibili nella versione classica con pomodoro o arricchite con le alici; Freselle condite con pomodoro e alici;

condite con pomodoro e alici; Ruospi con alici, la tradizionale pastella fritta ripiena di pescato locale.

Informazioni utili per i visitatori

L’evento si terrà interamente nell’area del porto di Marina di Pisciotta, comune cilentano noto per la storica tradizione della pesca e della lavorazione delle alici. La manifestazione è organizzata con il supporto delle realtà territoriali e dell’associazione ANSPI (di Carlo Sacchi).