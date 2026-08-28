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Mare in Campania, i dati Arpac di agosto: Cilento al top, stop alla Marina di Agropoli

Report Arpac sulla balneabilità in Campania a fine agosto: mare eccellente in Cilento e Costiera, divieto temporaneo alla spiaggia della Marina ad Agropoli

Di: Ernesto Rocco
Mare in Campania, i dati Arpac di agosto: Cilento al top, stop alla Marina di Agropoli

Anche per il mese di agosto l’Arpac ha diffuso i dati sulla qualità del mare campano, frutto delle analisi condotte su oltre 400 chilometri di costa e 328 aree di balneazione.

Il protocollo delle analisi e i parametri microbiologici

Il monitoraggio prevede prelievi mensili in 328 aree di balneazione, con analisi di laboratorio focalizzate su due parametri batteriologici determinanti: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali. Questi indicatori, stabiliti dalle normative nazionali ed europee, sono fondamentali per individuare eventuali contaminazioni di origine fecale e definire l’idoneità dei tratti costieri.

Quadro stabile a Salerno e criticità storiche alle foci dei fiumi

Non ci sono novità di rilievo rispetto al passato: il mare salernitano si conferma in buona salute nonostante alcune segnalazioni dei bagnanti relative alla presenza di mucillagine o di una strana colorazione dell’acqua. Si tratta di problematiche collegate a fenomeni naturali dovuti alle alte temperature e non a forme di inquinamento. Le criticità che emergono restano ataviche e legate alle foci dei fiumi: si confermano, quindi, i divieti di balneazione alla foce Est del fiume Irno a Salerno, dove il Picentino incontra il mare a Pontecagnano e al lido Spineta a Battipaglia.

Divieto temporaneo ad Agropoli presso la spiaggetta della Marina

L’unica novità dei rilevamenti di fine agosto arriva da Agropoli: l’Arpac ha disposto il divieto di balneazione presso la spiaggetta della Marina a causa di un incremento dei parametri microbiologici determinanti ai fini della balneabilità. Questo tratto di litorale, adiacente al porto, rimane momentaneamente off-limits in attesa di nuove analisi. Risulta probabile che il problema sia solo temporaneo. Di fatto, il provvedimento incide in misura contenuta sulla fruizione complessiva, considerando che la forte presenza di posidonia spiaggiata rende l’arenile scarsamente frequentato.

Eccellenza in Cilento e gli esiti in Costiera Amalfitana

Nel resto del Cilento i dati sono ampiamente positivi: da Castellabate a Sapri l’acqua risulta ovunque eccellente. Buoni i riscontri per la Costiera Amalfitana, dove soltanto la Spiaggia Le Sirene ad Amalfi e il tratto Maiori 1 registrano una classificazione inferiore al massimo della valutazione; ottimo il quadro per Eboli, che presenta un mare ovunque eccellente. Il monitoraggio dell’Arpac proseguirà fino al mese di settembre, momento in cui si concluderà ufficialmente la stagione balneare.

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