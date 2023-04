Mare del Cilento promosso. La qualità del mare è “Eccellente”

La qualità del mare del Cilento si conferma “Eccellente”. È quanto emerge dai monitoraggi dell’Arpac. L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale nel mese di aprile ha avviato i prelievi per verificare lo stato di salute delle acque di balneazione. L’attività proseguirà fino in autunno nei 328 tratti in cui è suddiviso il litorale della Campania (41 in provincia di Caserta, 148 in provincia di Napoli e 139 in quella di Salerno).

Il monitoraggio dell’Arpac

I prelievi vengono effettuati da Arpac, su base mensile, in tutti i punti identificativi di ciascuna acqua di balneazione e in punti aggiuntivi di studio laddove si prevede un maggior rischio di inquinamento. Sono inoltre eseguiti ulteriori prelievi per valutare l’eventuale presenza di schiume, mucillagini, avvistamento di meduse, presenza di rifiuti solidi nelle acque, colorazioni atipiche dovute a fioriture di microalghe o a occasionali sversamenti di reflui industriali.

La classificazione della qualità del mare va da “Insufficiente” (in questo caso è disposto il divieto di balneazione) a “Eccellente”, passando per “Sufficiente” e “Buona”.

I dati del Cilento

Sorride il Cilento dove ancora una volta non emergono criticità. Tutti i tratti di litorale sono infatti balneabili e raggiungono l’Eccellenza. Gli unici punti che si posizionano un gradino più in basso (classificazione Buona) sono Torre di Mare a Capaccio Paestum e Lungomare e Cammarelle a Sapri.

Le altre località della costa

Non si può dire lo stesso negli altri punti di costa salernitani. Divieti di balneazione, infatti, sono imposti a Salerno (Est del Fiume Irno) e spiaggia Libera tra Fuorni e il Picentino; a Magazzeno, nel comune di Pontecagnano; a Spineta Nuova, nel Comune di Battipaglia. In Costiera Amalfitana off limits la spiaggia Maiori 2 e la spiaggia Marmorata a Ravello. Minori resta in attesa di classificazione.

La costa risulta comunque per gran parte con una classificazione Eccellente o Buona; sufficiente, invece, presso il tratto di costa Lido Spineta a Battipaglia, Sud Picentino a Pontecagnano, nel primo tratto di Marina di Vietri.