Mare agitato, salvate cinque persone in difficoltà

Nella tarda serata del 3 di Settembre la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno riceveva una segnalazione da parte di un diportista in difficoltà che, a largo di Positano, richiedeva assistenza a causa del repentino cambiamento delle condizioni metereologiche e dell’approssimarsi della notte. Veniva immediatamente attivata la macchina dei soccorsi con l’invio in zona della dipendente motovedetta CP854 che, dopo avere intercettato il natante, provvedeva a trasbordare tre dei cinque passeggeri a bordo in stato di forte apprensione.

Le difficoltà

Il natante, con i fanali di via in avaria, veniva scortato fino all’ormeggio e gli altri passeggeri sbarcati in sicurezza presso il Porto di Salerno.

Le raccomandazione

Con l’occasione la Guardia Costiera raccomanda a tutti i diportisti, prima di intraprendere ogni navigazione, di effettuare sempre i necessari controlli preventivi volti a verificare la funzionalità di tutti gli impianti di bordo e di consultare i bollettini metereologici aggiornati al fine di scongiurare pericoli facilmente evitabili. Per ogni emergenza in mare, infine, si ricorda che è sempre attivo in numero blu per le emergenze in mare 1530.