Mamme e bimbi insieme ad Agropoli per la “Colazione di Carnevale”

Per la prima volta l’associazione agropolese “Nascere in Cilento”, presieduta dalla dottoressa ostetrica Martina Astone, organizza la “Colazione di Carnevale”. Si tratta di una vera e proprio festa di Carnevale organizzata per rincontrare tutte le mamme e i loro bimbi, che hanno partecipato ai vari corsi organizzati in sede negli anni precedenti. Sarà offerta la colazione e ci saranno dei momenti per parlare, confrontarsi e divertirsi tutti insieme.

L’evento

L’appuntamento per la “Colazione di Carnevale” è martedì 21 febbraio a partire dalle ore 9:30 presso la sede dell’associazione situata al primo piano dello centro “Le due Torri”, in via Mattine di Agropoli.

“Quando si organizzano i corsi si creano sempre dei bei gruppetti e mi fa piacere se queste mamme hanno la possibilità di incontrarsi nuovamente e ovviamente, essendo una festa aperta a tutti può essere l’occasione buona per incontrare nuove mamme con i loro bambini, incuriosite magari dalla realtà di Nascere in Cilento e attratte da quello che organizziamo in sede” – dichiara l’ostetrica Martina Astone – “Chiaramente almeno i bimbi e se lo vogliono anche le mamme, dovranno indossare un costume di Carnevale per rendere il tutto più divertente e simpatico, quest’anno, dopo tanti anni, anche io avrò un costume, che mi piace definire originale e che come sempre cercherà di abbattere qualche tabù sulla salute femminile”.

Conosciamo l’associazione

L’associazione Nascere in Cilento è un’associazione dedicata alla genitorialità e alla salute femminile. Ogni anno sono organizzati corsi di accompagnamento alla nascita, di svezzamento, manovre di disostruzione e di tante altre attività da fare in gravidanza e dopo. Inoltre si possono richiedere e prenotare visite ostetriche per ragazze e donne incinte.