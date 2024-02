Mamma a 45 anni dopo 12 anni di attesa, quattro aborti ed un tumore placentare

Annarita, 45 anni, e Giovanni, entrambi di Contursi Terme, sono felicissimi per la nascita del loro piccolo Francesco, atteso da oltre 12 anni. La signora Annarita ha affrontato diverse sfide, tra cui l’ipotiroidismo e la rettocolite ulcerosa, anche se in fase di remissione. Nel 2017, è stata sottoposta a una miomectomia laparoscopica. Successivamente, ha cercato invano di avere un bambino per oltre 12 anni, sperimentando quattro aborti spontanei precoci al secondo mese di gravidanza.

La lieta notizia e il sopraggiungere di complicazione

Alla fine di giugno, è arrivata la bellissima notizia di una nuova gravidanza. La signora Annarita si è affidata al dottor Raffaele Petta, che ha prescritto terapie adeguate per prevenire l’aborto. L’esecuzione dell’ecografia morfologica ha però rivelato la presenza di un grave e raro tumore placentare chiamato corioangioma.

La gravidanza è stata monitorata attentamente, misurando la velocità sistolica dell’arteria cerebrale media del feto per individuare eventuali segni di anemia fetale. Alla trentatreesima settimana di gravidanza, è stato riscontrato un aumento della velocità sistolica, segno di un’iniziale anemia fetale.

Il ricovero

La signora Annarita è stata ricoverata nel Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni, diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. Il 2 febbraio, è stata sottoposta a un taglio cesareo a causa dell’anemia fetale causata dal corioangioma placentare, della posizione trasversa del feto e dell’ipertensione gestazionale.

L’intervento è stato eseguito dai dottori Lucio Di Vito e Raffaele Petta, con l’assistenza dell’ostetrica Mariangela Cucciniello. L’anestesia è stata eseguita dalla dottoressa Bianca Maria Cillo, mentre le infermiere Clementina Barone e Damiana Napoli hanno garantito l’assistenza in sala operatoria.

La nascita del piccola Francesco

Il piccolo Francesco è stato affidato alle cure del neonatologo dr. Antonio Criscuolo e al responsabile della Terapia Intensiva Neonatale della Clinica Malzoni, dr. Angelo Izzo. È nato il 2 febbraio alle ore 17:53, pesando 2,520 kg e misurando 47 cm, in perfetto stato di salute.