Maltrattamenti in famiglia: genitori denunciano il figlio 21enne, arrestato dai Carabinieri

A San Marzano sul Sarno, il 7 gennaio, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, un 21enne del posto per “maltrattamenti in famiglia” che avrebbe compiuto nei confronti dei genitori conviventi.

L’operazione

La drammatica vicenda ha visto l’intervento delle forze dell’ordine a seguito di una denuncia presentata direttamente dal padre e dalla madre del giovane, che hanno deciso di rompere il silenzio e denunciare gli atti di violenza subiti nel corso del tempo. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, evidenziando la gravità degli episodi di maltrattamenti che si sono susseguiti. Il provvedimento cautelare è stato immediatamente disposto dalle autorità competenti, trasferendo il 21enne presso la casa circondariale di Salerno, dove dovrà rispondere delle sue azioni di fronte alla giustizia.

L’importanza di sensibilizzare i giovani

La storia mette in luce la necessità di sensibilizzare la società sui problemi legati alla violenza domestica e di promuovere una cultura di denuncia, affinché le vittime possano trovare il coraggio di parlare e rompere il ciclo di abusi.