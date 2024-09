Maltempo, raffiche di vento e pioggia: danni lungo la costa e nell’interno

È durata pochi minuti la tempesta avvenuta nella tarda mattinata di oggi, ma i danni sembrano incalcolabili.

Danni per il maltempo: la situazione

A Roccadaspide, in località Fonte, un palo della Telecom è stato buttato giù dal forte maltempo ostruendo una traversa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale per veicolare il traffico. Potrebbe essere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Danni ingenti anche a Capaccio Paestum: gli ombrelloni e le attrezzature degli stabilimenti balneari sono stati ribaltati e divelti dal vento forte, mentre in via Magna Graecia sono accorsi i Vigili del Fuoco dopo che un albero si è abbattuto sulla strada, ostruendola, e bloccando il passaggio. Le radici dell’albero hanno sollevato finanche il marciapiede.

Per fortuna non si registrano danni alle persone, ma solo tanto spavento.

Bloccati, a causa dell’accaduto, anche i mezzi del trasporto pubblico. Presenti sul territorio Per monitorare la situazione anche gli agenti della Polizia Municipale capaccese.

Problemi ad Agropoli: rami d’albero si sono abbattuti in varie zone, in località Mattine, Moio e anche in centro. Anche qui i Vigili del Fuoco e il personale dell’Agropoli Cilento Servizi hanno dovuto eseguire diversi interventi. Problemi anche alle strutture balneari situate sul Lungomare San Marco e ad alcune imbarcazioni ormeggiate al porto.

Nelle prossime ore la situazione è fortunatamente destinata a migliorare.