Maltempo: aziende agricole in crisi. Danni per milioni di euro

La situazione di emergenza in provincia di Salerno, causata dal maltempo riguarda diverse aree, dalla Costiera Amalfitna al Golfo di Policastro. Le perturbazioni che si sono abbattute sul salernitano giorno dopo giorno hanno causato lo straripamento dei fiumi nelle zone pianeggianti.

Maltempo, la situazione nella Piana del Sele

Particolarmente pesante è la situazione nella Piana del Sele, dove molte aziende agricole in serra sono state inondate dalle acque del fiume, subendo danni per milioni di euro alle colture. In alcuni casi necessarie anche evacuazioni di alcune aziende.

La situazione è simile nel Vallo di Diano, dove interi campi coltivati sono stati sommersi dall’acqua.

Gli interventi

Per far fronte agli effetti del maltempo, che probabilmente continueranno anche nei prossimi giorni, la Cia di Salerno, guidata dal suo presidente Gaetano Pasquariello, ha chiesto un immediato confronto con le autorità regionali e con i Consorzi di Bonifica, responsabili della manutenzione delle opere idriche.

Nel frattempo, le aziende sono state incoraggiate a utilizzare i centri di assistenza agricola della CIA istituiti nella regione e a segnalare immediatamente i danni all’ufficio regionale competente.

Sono diverse le aziende in ginocchio a causa del maltempo che ha creato non pochi danni alle culture. La speranza è che arrivino aiuti per garantire la ripresa delle attività.