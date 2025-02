Maltempo ad Eboli: città paralizzata per frane e smottamenti, ecco la mappa dei disagi

La poggia incessante che si sta abbattendo anche sulla Città di Eboli sta flagellando le zone periferiche e il centro cittadino. In località Pescara, in via Gerardo Romano Cesareo, è crollato il muro del sottopasso.

I disagi

Un importante smottamento ha interessato la zona. Il terreno si è sgretolato sotto la pioggia abbondante e ha invaso la carreggiata portandosi dietro la vegetazione presente e parte del muro di cinta. Completamente sommerso dall’acqua, in entrata e in uscita il sottopasso è impraticabile.

In località Femmina Morta, lungo la Sp 30, l’arteria che collega Eboli centro con la frazione di Santa Cecilia numerosi sono i disagi per la circolazione che ha subito importanti rallentamenti. Un albero a bordo strada è stato portato via dalla furia della pioggia e sta creando problemi di transito ai veicoli di passaggio.

Nell’area del maxistore della Statale 18 allagamenti importanti rendono impraticabile la strada. Si procede a passo d’uomo. Terriccio, detriti e fusti di alberi, sono diverse le strade rese completamente impraticabili. Disagi anche a Battipaglia in via Bosco II.

Proteste social

Le proteste per scarsa manutenzione si rincorrono sui social. A lavoro i volontari della Protezione civile e i mezzi di soccorso.

Disagi anche a Capaccio Paestum

Disagi anche a Capaccio Paestum nel pomeriggio, in via Francesco Gregorio, alla Laura, a causa di un albero che è caduto sulla carreggiata. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.