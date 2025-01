Maltempo a Pisciotta: blackout totale, alcune zone ancora senza corrente

Le forti raffiche di vento e le incessanti piogge che hanno colpito il Cilento nelle ultime ore hanno causato gravi disagi nel comune di Pisciotta, lasciando per lungo tempo l’intero paese senza energia elettrica. Nel tardo pomeriggio di ieri, la situazione è stata parzialmente ripristinata in alcune zone, ma altre frazioni come Pietralata e Armo, dove vivono circa 30 famiglie, risultano ancora senza corrente elettrica.

Disagi anche alla stazione ferroviaria

Anche la stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro è priva di alimentazione, con i conseguenti disagi per i viaggiatori. Da Palazzo di Città rassicurano che le ditte specializzate di Enel stanno lavorando senza sosta per riparare le cabine danneggiate e risolvere i guasti, ma al momento non è possibile fornire una tempistica precisa per il completo ritorno alla normalità. Le difficoltà maggiori si riscontrano per le famiglie e gli anziani nelle aree più isolate, dove l’assenza di energia elettrica sta creando problemi con il riscaldamento, le comunicazioni e le attività quotidiane.

Le segnalazioni

Numerose sono le segnalazioni di disagi da parte dei cittadini, che lamentano ritardi nei lavori e chiedono un intervento più rapido. L’amministrazione, guidata dal Sindaco Ettore Liguori, continua a monitorare la situazione, invitando la popolazione alla prudenza e a segnalare eventuali emergenze.