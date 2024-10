Malore fatale: doppio lutto a Salerno

Una giornata funesta per Salerno quella di ieri, segnata da due tragici decessi avvenuti in circostanze diverse ma entrambi legati a improvvisi malori.

Incidente in via Frà Generoso

Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, in via Fra’ Generoso. Un uomo di 61 anni, residente a Cava dei Tirreni, ha perso la vita alla guida della sua auto a causa di un malore improvviso. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo, andando a collidere con un’altra autovettura. Nonostante i tempestivi soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il secondo decesso è avvenuto sempre ieri, in località Pastena, dove un commerciante è deceduto mentre stava abbassando la saracinesca del suo negozio in via Posidonia.

L’uomo, colto da un malore improvviso, è crollato al suolo sotto gli occhi dei passanti. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, hanno tentato invano di rianimarlo.