Malfattori si fingono Carabinieri per estorcere denaro: allarme truffe nel Golfo di Policastro

Nuovi raggiri e nuovi tentativi di furti sono stati ideati nelle ultime ore da una banda di malfattori. Abbandonato il solito copione del finto incidente, questa volta i malviventi si sono finti Carabinieri per truffare le loro vittime.

Allarme nel Golfo di Policastro

Numerosi sono stati i tentativi di raggiro messi in atto nella mattina odierna in tutto il Golfo di Policastro. I truffatori hanno agitato sempre tramite telefono e in questa specifica occasione si sono presentati come Carabinieri. Il passo successivo è stato quello di chiedere denaro alle loro vittime, sempre con motivazioni diverse e in maniera insistente. Fortunatamente sembra che nessuno al momento sia caduto nella trappola dei malviventi.

Tam – tam social

Contemporaneamente però numerose sono state le segnalazioni arrivate ai Carabinieri della Compagnia di Sapri. Un tam-tam che si è diffuso anche tramite social, al fine di mettere in guardia i cittadini. La raccomandazione, da parte delle Forze dell’ordine, è sempre quella di allertare subito i Carabinieri e di non cadere nella trappola dei truffatori.