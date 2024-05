Maione (Consac): 525 metri di nuova condotta idrica per Vibonati

“Realizzati 525 metri di nuova condotta di distribuzione idrica in ghisa e in pead, a Vibonati, su strade di competenza comunale (via Dante Alighieri località Costalunga e Capitello). Un’opera importante sia per la tutela dell’ambiente e della risorsa idrica, sia per la qualità del servizio offerto ai cittadini”. Così Gennaro Maione, presidente di Consac.

Gli interventi

Che prosegue: “L’individuazione dei tratti da sostituire è il risultato di un percorso metodologico che parte da un’attenta analisi del comportamento della rete, dal controllo delle pressioni, dalla ricerca perdite e da attività che integrano la fase di digitalizzazione con il rifacimento di tratti di rete a più alto grado di obsolescenza”.

Soddisfazione del sindaco Borrelli

Anche per il sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli “la riduzione del livello delle perdite e il miglioramento della funzionalità delle reti consentiranno una gestione ottimale della risorsa idrica a tutela dell’ambiente e dei cittadini”. Il contenimento dei costi di manutenzione e gestione permetterà, peraltro, riprende Maione “un miglioramento degli indicatori generali di qualità tecnica dell’Arera e il raggiungimento degli obiettivi generali della legislazione europea sull’acqua, dell’adattamento ai cambiamenti climatici e della regolazione nazionale di settore”.

Conclude Borrelli: “I cittadini potranno beneficiare di un servizio di fornitura idrica caratterizzato da livelli di eccellenza nella continuità e qualità del servizio e delle caratteristiche della risorsa idropotabile erogata”.