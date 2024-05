Magliano Vetere in campo contro gli incendi: ordinanza per la pulizia dei terreni

Il sindaco di Magliano Vetere, Adriano Piano, ha emesso un’ordinanza relativa alla pulizia e alla manutenzione dei terreni privati volta a prevenire il rischio incendi sul territorio comunale. Un provvedimento che arriva in vista del periodo estivo, in cui centinaia di ettari di patrimonio boschivo vengono distrutti a causa della mano di ignoti e, meno frequentemente, di cause accidentali.

Le regole per i proprietari di terreni

L’Amministrazione Comunale, ha predisposto che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, debbano porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per il taglio della vegetazione. Per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione dei marciapiedi e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni.

Sanzioni per i trasgressori

Le violazioni all’ordinanza in questione sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria

da € 25,00 ad € 500,00.