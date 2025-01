Magliano Vetere, Anna Ferentino lascia il gruppo Rinascimento Cilento

Il consigliere comunale di minoranza del comune di Magliano Vetere, Anna Ferentino, ha annunciato nell’ultima seduta le dimissioni dal gruppo consiliare “Rinascimento Cilento”. Una scelta, ha detto il consigliere, legata alle continue esclusioni dalle decisioni collegiali e dal progetto politico del Movimento. Ora, però, a replicare alle accuse sono i rappresentanti del movimento, Anna Battaglia e Stefano Maria Cuomo.

La replica del Movimento

«Il consigliere Ferentino non è mai stata esclusa dalle decisioni collegiali e dal progetto politico del Movimento, lo dimostrano la serie di mail inviate alla stessa ma, al contrario, essa stessa se ne è distaccata assumendo atteggiamenti distanti e contrastanti, in alcuni casi, addirittura in aperta contraddizione con gli impegni che aveva assunto in principio, ricevendo anche richiami scritti», fanno sapere dal coordinamento.

Al contempo si sottolinea come il consigliere Ferentino abbia partecipato ai consigli comunali astenendosi dalle votazioni, in contraddizione con quanto previsto dal Movimento. Non solo: a lei erano state attribuite diverse deleghe, tra cui quella alla comunicazione e alla partecipazione all’Unione dei Comuni, prevedendo un’alternanza con gli altri colleghi consiglieri. Cosa, questa, che non avrebbe mai riferito al Movimento e «in ogni caso avrebbe gestito senza mai beneficiare il Movimento o procedere nel solco dei progetti del Movimento medesimo».

«Il Movimento Rinascimento Cilento non deve aggiungere altro, anche perché non c’è alcun interesse a mettere in piazza fatti e circostanze che, a ben guardare, finirebbero per accentuare ulteriormente le manchevolezze dello stesso consigliere Ferentino, a cui si augura comunque di proseguire la sua strada ove esistesse», concludono dal coordinamento.