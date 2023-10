Magazzino per e-commerce: come organizzarlo a dovere

Uno degli aspetti più importanti per chi ha un e-commerce è la gestione del magazzino. Avere un magazzino fornito e ben organizzato è fondamentale per il successo: ci sono tante variabili da considerare, dalla gestione degli ordini alla conservazione dei prodotti e al loro spostamento.

Il magazzino è un asset strategico: per un e-commerce, non è più solo un deposito di merci, ma ha assunto una funzione strategica per aumentare la competitività e la reputazione dell’azienda.



Dal momento che durante la loro giacenza in magazzino le merci possono essere soggette a spostamenti (e dunque a colpi), è sempre opportuno disporre di materiali adatti al riempimento degli scatoloni e in tal senso i rotoli di cartone ondulato per gli imballaggi sono tra i più indicati anche per il loro basso impatto ambientale.

Bisogna dunque riuscire a organizzare la logistica in modo che i prodotti, oltre a essere conservati in sicurezza, siano facili da reperire in modo che gli ordini vengano evasi in tempi rapidi.

Vediamo cosa bisogna fare per allestire un magazzino per e-commerce al meglio.

E-commerce: ecco come organizzare il magazzino in modo efficiente

Prima di fare qualsiasi cosa, è bene fare un’analisi delle necessità, dai prodotti in vendita alla quantità degli stessi, così da capire se possa bastare un magazzino di modeste dimensioni oppure se serve una struttura più ampia.

L’analisi preliminare non è una banalità: a seconda delle esigenze, si può scegliere una struttura piuttosto che un’altra, tenendo conto non solo delle contingenze e delle possibilità di crescita.



Altrettanto importante è laposizione del magazzino: è bene scegliere un locale facilmente accessibile per i fornitori e posizionato nei pressi centri di spedizione. In questo modo, si possono ridurre i costi e, allo stesso tempo, velocizzare la consegna.

Scegliere i giusti partner è fondamentale: un corriere affidabile può fare la differenza tra un servizio eccellente e un servizio mediocre. L’azienda partner dev’essere in linea con i valori, e le esigenze concrete, dell’e-commerce.



Anche la sistemazione interna del magazzino conta: bisogna saper gestire lo spazio per razionalizzare l’attività di logistica. Si può scegliere un locale a corridoio singolo oppure doppio, scaffalature regolabili in altezza o più semplici: inoltre, il percorso per prelevare gli articoli dev’essere il più rapido possibile (il più breve o il più efficiente).



Naturalmente, bisogna classificare correttamente i prodotti: a ogni categoria, va assegnata una zona o, se sono pochi articoli, una scaffalatura. Assegnare a ciascuna una zona specifica semplifica la ricerca e il prelievo.

Ad esempio, potremmo avere una zona per gli elettronici, una per l’abbigliamento, una per gli articoli per la casa e via dicendo. È bene utilizzare un sistema di etichettatura efficace per identificare chiaramente la posizione di ciascun articolo.

Strettamente connessa con la classificazione dei prodotti è la gestione dell’inventario: oggi, software sempre più evoluti consentono di farlo con molta efficienza.

Oltre a segnalare le quantità di prodotto disponibili, in base ai dati i software dedicati riescono a pianificare i rifornimenti.



I software ci consentono, grazie ai dati, di monitorare le performance, dal tempo di elaborazione degli ordini alla gestione delle scorte: non dimentichiamo che un e-commerce deve garantire rapidità di consegna e saper controllare e gestire i resi.

La tecnologia può aiutare a organizzare alla perfezione un magazzino per e-commerce anche grazie all’automazione i flussi di lavoro a basso valore aggiunto, che non solo riduce il carico di lavoro manuale, ma anche la possibilità di errori e semplificare i flussi.

Naturalmente, un magazzino ben organizzato è un magazzino sicuro: dai sistemi di sicurezza, come le telecamere di sorveglianza, agli allarmi antincendio fino ai dispositivi di protezione dei dipendenti, tutto dev’essere a norma di legge.

Si tratta di un aspetto tutt’altro che secondario: un dipendente messo nelle condizioni di operare al meglio sarà più efficiente e renderà più fluido tutto il flusso di lavoro.



Anche la scelta dei materiali di imballaggio, come accennato all’inizio, è un aspetto cruciale: un pacco ben confezionato e solido allontana il rischio di danneggiamento ai prodotti durante il trasporto.

Vista l’attenzione ai temi della sostenibilità, inoltre, optare per materiali riciclabili (vedi carta e cartone) e ridurre la plastica nella confezione potrebbe avere un valore differenziante per emergere sulla concorrenza.



Se un e-commerce vuole restare competitivo in un mercato altamente concorrenziale, deve garantire la soddisfazione del cliente; senza un magazzino ben organizzato, è difficile garantire spedizione e consegna rapida dei prodotti.

In conclusione

Organizzare un magazzino per e-commerce necessita di pianificazione, attenzione ai dettagli, monitoraggio delle performance.

I processi di lavoro devono essere fluidi per garantire tempestività nella consegna; altrettanto importante, la scelta dei partner, dai fornitori di imballaggio al corriere. Così è possibile migliorare l’efficienza operativa, ridurre i costi e garantire una migliore esperienza per i clienti.