M5S, Villani: “Attesa a Salerno per l’arrivo di Giuseppe Conte”

“Domani 14 settembre alle ore 20.00, nella Sala Panoramica del Polo Nautico di Salerno, in via Lungomare Colombo 132, il Presidente Giuseppe Conte incontrerà il coordinatore regionale Salvatore Micillo, la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Virginia Villani, i parlamentari eletti e soprattutto gli iscritti ai gruppi territoriali della provincia di Salerno per un breve saluto. Sarà l’occasione per augurare a tutti buon lavoro sui territori”.

L’incontro

In realtà, il Presidente Conte sarà a Salerno per un confronto con Nicola Fratoianni, esponente di Sinistra Italiana, non poteva, tuttavia, esimersi dall’incontrare i tantissimi iscritti ai gruppi territoriali che proprio in questi giorni stanno partendo con l’organizzazione definitiva del Movimento 5 stelle anche in vista della imminente costituzione di altri gruppi territoriali nella provincia”. Così in una nota la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani.