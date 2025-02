M5S, Molinaro: “Siamo pronti per le elezioni regionali 2025”

In vista delle elezioni regionali 2025, l’Assemblea provinciale dei Gruppi Territoriali del Movimento 5 Stelle ha offerto un’importante opportunità di confronto e riflessione sui temi chiave che riguardano la Campania. Durante l’incontro, si è discusso delle priorità politiche per il futuro della regione e sono state tracciate le linee guida di un programma che mira a presentare un Movimento unito e determinato per le prossime elezioni.

L’assessora all’istruzione del Comune di Vallo della Lucania, esponente del M5S, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento di tutti gli attivisti e sostenitori, che rappresentano la forza vitale del Movimento. Sotto la guida del Coordinatore regionale Salvatore Micillo, della Coordinatrice provinciale di Salerno Virginia Villani, e con il supporto del Consigliere regionale Michele Cammarano, il Movimento continua a rafforzarsi e a consolidarsi sul territorio.

“Il nostro impegno è volto a garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini campani, a partire dalla sanità pubblica, dalla mobilità, dai trasporti e dalla valorizzazione delle aree interne – ha dichiarato Molinaro. – Non dimentichiamo il diritto all’istruzione e alla cultura, settori fondamentali su cui vogliamo investire per un futuro più equo per tutti.”

Il Movimento 5 Stelle si prepara a proseguire il suo cammino con rinnovato entusiasmo, puntando sul coinvolgimento diretto dei cittadini, nella convinzione che il cambiamento passi dalla partecipazione attiva e dalla condivisione di obiettivi comuni. Un Movimento pronto a fare la differenza per una Campania migliore.