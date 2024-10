Lutto nel mondo della cultura ed avvocatura valdianese: è deceduta Rosanna Bove Ferrigno, presidente del circolo “Carlo Alberto 1886”

Il Vallo di Diano è oggi in lutto per la perdita di Rosanna Bove Ferrigno, presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto 1886, ed avvocata, una figura di grande importanza per la comunità del comprensorio valdianese.

Questa mattina il decesso

Rosanna è deceduta questa mattina all’ospedale di Potenza, dove si trovava ricoverata per combattere una malattia che purtroppo ha avuto la meglio su di lei.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando i profonda tristezza coloro che l’hanno conosciuta ed apprezzata per la sua indole solare, condividendo con lei momenti di vita e impegno sociale.

Rosanna Bove Ferrigno, era la sorella di Tiziana Bove Ferrigno, anche lei conosciuta nel territorio per il suo impegno politico e sociale e cognata dall’attuale vice presidente della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo.

Sono tantissimi, già, i messaggi di cordoglio ai familiari e agli amici.